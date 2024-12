Felice Mazzu (STVV) reageert bij terugkeer naar Charleroi zeer helder op hét moment van de match

Sint-Truiden verloor met 2-1 van Charleroi. Felice Mazzu toonde zich sportief in het verlies in het interview na de wedstrijd. Al moest hij het natuurlijk wel over één speciale fase hebben.

Felice Mazzu had de elegantie om het virus dat een groot deel van zijn ploeg tijdens de week heeft besmet, niet te vermelden. Toch had hij dat kunnen doen: STVV verscheen ver onder zijn niveau van de afgelopen weken, vooral op fysiek vlak.

"We begonnen goed, met veel beweging aan de zijkanten. Maar we trokken te veel terug en het was uiteindelijk door een fout van onze kant dat ze dat eerste doelpunt maakten", betreurt Mazzu bij Sporza.

Niet geprofiteerd

De reactie kwam, maar te laat: "Na de wijzigingen creëerden we een nieuwe dynamiek in de tweede helft, maar we slaagden er niet genoeg in om te profiteren aan het einde."

Adriano Bertaccini was nog teleurgestelder: "De nederlaag is volledig verdiend. We hebben maar tien minuten voetbal gespeeld, de laatste tien. Ik begrijp niet waarom we niet op dezelfde manier voetballen uit als thuis. Er was te weinig beweging, we stonden niet goed, ik kan dat niet verklaren."

Aan de andere kant, kwam Felice Mazzu ook nog eens terug op de mislukte wissel van Bilal Brahimi. De coach van STVV wilde zijn speler vervangen, maar het was het nummer van Zineddine Belaïd - een centrale verdediger - dat verscheen op het bord. Niet alleen moest Brahimi op het veld blijven, maar Belaïd moest uitkomen in zijn plaats, wat leidde tot ongerustheid bij het hele team: "Het was een fout, het gebeurt, het had geen grote gevolgen."