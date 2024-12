Meer dan 83 uur op het veld dit jaar: de twee JPL-spelers die het hardst hebben gewerkt in 2024 zijn twee dertigers van Club Brugge

2024 loopt stilaan op zijn einde. De lichamen zijn opnieuw erg belast geweest dit jaar.

Op het einde van het jaar komen er weer heel wat statistieken naar boven. Het CIES Football Observatory heeft zich gebogen over de spelers met de meeste speeltijd in 2024.

Om dit te doen, heeft de organisatie niet alleen de minuten geteld die op het veld zijn doorgebracht in de competitie, maar heeft ze ook de speeltijd in de Europese competities en bij de nationale ploeg geteld.

Ondanks hun afwezigheid bij de Rode Duivels, zijn Brandon Mechele en Hans Vanaken de twee spelers uit onze competitie die dit jaar het meest hebben gespeeld. Mechele overtreft zijn teamgenoot met ruim een half uur en komt uit op 4851 speelminuten.

Opletten voor overbelasting

Als hij de laatste twee wedstrijden van het jaar speelt, zal hij zo de grens van 5000 minuten overschrijden. Dat komt neer op meer dan 83 uur op het veld in officiële competities. En te bedenken dat er dit jaar niet echt een winterstop zal zijn...

Achter het Brugse duo staat Koki Machida op de derde plaats. Mathias Delorge, Zeno Van Den Bosch, Charles Vanhoutte, Christos Tzolis, Maxim De Cuyper, Kévin Denkey en Tsuyoshi Watanabe volgen in de top 10.

De eerste speler van Anderlecht is Kasper Dolberg (15e met 3800 minuten), gevolgd door Mario Stroeykens. De enige speler van Standard in de top 20 is Isaac Price, geholpen door zijn vele verschijningen bij Noord-Ierland. Op internationaal niveau staat Jules Koundé bovenaan met 5872 minuten in alle competities.