Job kwijt door alcohol? Glen De Boeck zet de puntjes op de i

Glen De Boeck zit momenteel zonder werk. Als trainer, maar ook als analist komt hij momenteel niet aan de bak.

Bij het begin van het seizoen was Glen De Boeck als analist aan de slag bij DAZN. Op sociale media kwam er veel kritiek toen hij tijdens het duel tussen Mallorca en Real Madrid niet duidelijk sprak.

Sindsdien kwam hij nooit meer tot de job toe. “Tja, dat gaat over één wedstrijd die wat minder was”, vertelt De Boeck aan Het Nieuwsblad. “De microfoon werkte niet zo goed en het was de eerste keer dat ik met Michael Van Vaerenbergh commentaar leverde. Dat was zoeken. Niets slecht over Michael, maar het was zoeken.”

Dat De Boeck gedronken had werd overal gesuggereerd, maar dat ontkent De Boeck in alle talen. “Ik was perfect voorbereid. Ik moest normaal gezien de week daarna weer analyseren maar Jan Mosselmans ( Director Programming & Operations bij DAZN, red. ) heeft me eraf gehaald.”

Een moeilijk gesprek, zo geeft De Boeck toe. “Hij zou me in december terugbellen. Hij bleef ook maar over die sociale media praten.” Het verhaal alcohol blijft De Boeck al eventjes achtervolgen.

“Ik drink wel eens een glaasje wijn, maar voor de rest... Tegen die perceptie kun je niet vechten, hé. Als mensen dingen willen lanceren om er zelf beter van te worden. Ik denk dat het meer te maken heeft met het feit dat DAZN met veel analisten met vaste contracten zit. Dan was het makkelijk om mij aan de kant te schuiven.”