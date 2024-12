Een nieuwe (kwalijke?) trend in het voetbal: Anderlecht maakt er gretig gebruik van, maar ook de Club Brugge en Union volgen

Het Belgisch voetbal heeft er een opvallend fenomeen bij: de doelman die tactisch een blessure veinzt. Afgelopen weekend deed Union-doelman Anthony Moris het nog tegen Club Brugge, en hij is niet de enige. "We hebben dat allemaal te danken aan Brian Riemer", zegt Frank Boeckx.

Volgens Boeckx - ex-keeperstrainer van Anderlecht - ligt de oorsprong bij Riemer. "Toen ik bij Anderlecht werkte, vroeg Brian mij om Bart Verbruggen tijdens een match te laten zitten voor een tactische aanpassing", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

"Eerst hadden we het niet gedaan, maar we zagen hoe nuttig het kon zijn. Vanaf dat moment besloten we het wel in te zetten." Sindsdien wordt het trucje door meerdere clubs toegepast, van Cercle Brugge tot Union.

Hoewel hij het zelf geïntroduceerd heeft, is Boeckx nu kritisch. "Het wordt te vaak gebruikt en dat is geen positieve reclame voor het voetbal", zegt hij. "Clubs proberen gewoon hun match te winnen, wat hun goed recht is, maar het blijft dubbel. Zeker omdat keepers ondertussen bijna acteerlessen lijken te volgen om het geloofwaardig te maken."

Toch ziet Boeckx een verschil met andere landen. "In België zie je het veel, maar in Engeland heb ik het nog nooit gezien", merkt hij op. "Misschien zijn scheidsrechters daar strenger, al volgen zij hier ook gewoon de regels. Dat maakt het lastig om in te grijpen."

Als oplossing stelt Boeckx een time-out voor coaches voor. "Zo kunnen ze bijsturen zonder dat keepers zich belachelijk hoeven te maken", lacht hij. "Nu zijn de keepers de speelballen van de grillen van de trainer. Een time-out zou het voetbal veel eerlijker en professioneler maken."