Antwerp-coach Jonas De Roeck verklapt zijn kerstwens: "Dat zou iedereen blij maken"

Op tweede kerstdag speelt Antwerp zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar thuis tegen KRC Genk. Coach Jonas De Roeck weet in ieder geval wat hij voor kerst wil hebben.

Antwerp mag dit kalenderjaar nog één thuiswedstrijd spelen, en het is meteen een topper. Leider KRC Genk komt donderdag op tweede kerstdag over de vloer.

Jonas De Roeck vertelde al wat hij graag voor kerst zou hebben. "Euh, doe toch maar een overwinning tegen Genk", zei hij bij Gazet van Antwerpen. "Daar kan iedereen blij mee zijn."

"Enfin, iedereen behalve de tegenstander. (glimlacht) Maar ik hoop ook dat we onze geblesseerde spelers snel mogen recupereren", gaat hij verder, want Antwerp moet het nog zonder Balikwischa, Scott en Doumbia doen.

Echt een voorstander is De Roeck niet van het kerstvoetbal. "Goh, er hangt wel een heel aparte sfeer. Er komt altijd veel volk kijken, er gaan weer heel veel gezinnen zitten, dus in dat opzicht ben ik wel voorstander."

"Maar naar rust en recuperatie toe is het een moeilijk verhaal. Ik denk dat het goed zou zijn mochten we gedurende het seizoen nog wat extra midweekse matchen inplannen, waardoor we die rustperiode in de winter groter kunnen maken", besluit hij.