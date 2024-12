Miljoenentransfer op komst bij Genk? 'Arsenal én Chelsea willen sensatie weghalen'

Kos Karetsas maakt steeds meer indruk bij KRC Genk. En dat is ook de absolute topteams ondertussen niet ontgaan. Vanuit Griekenland wordt al geschermd met ... de Premier League.

KRC Genk had tegen Anderlecht niet alleen een overtuigende 2-0 overwinning geboekt, maar de jonge Kos Karetsas had daar een bijzonder aandeel in. De aanvallende middenvelder scoorde zijn allereerste doelpunt voor KRC Genk, een moment dat de jonge speler zeker niet snel zal vergeten.

Symbolische doorbraak

Voor Karetsas was het doelpunt niet alleen een beloning voor zijn harde werk, maar ook een symbolische doorbraak in zijn carrière.

"Kos is een groot talent, we hebben zijn contract verlengd omdat we in hem geloven. Wij zijn niet dom hé. Hij heeft deze kans verdiend en we zijn blij dat hij zich zo goed ontwikkelt", klonk het meteen bij coach Thorsten Fink.

Arsenal én Chelsea

De 17-jarige Griekse middenvelder ligt zo nog een tijdje onder zeil bij Genk. Toch wordt er ondertussen al volop aan zijn mouw getrokken.

Volgens Griekse bronnen zouden er met Arsenal en Chelsea zelfs twee absolute topploegen hun voelsprieten hebben uitgestoken om er Karetsas bij te halen. Genk van zijn kant zal hem natuurlijk zeker niet zomaar laten gaan. Enkel bij een ongezien bod zullen ze niet anders kunnen.