Anderlecht kijkt in de portefeuille: gewenst target zal immers niet goedkoop zijn en is ook toekomstgericht

Een linksvoetige centrale verdediger is de prioriteit van Anderlecht deze winter. Olivier Renard en David Hubert hebben daar al over samen gezeten, maar intussen is ook duidelijk geworden dat het een dure operatie gaat worden.

In Neerpede zijn ze immers tot een conclusie gekomen: de opbouw van achteruit moet beter. Jan Vertonghen had die normaal gezien voor zijn rekening moeten nemen, maar het is nog steeds niet duidelijk wanneer die precies gaat terug zijn.

Coosemans is de beste voetballer achteraan

Intussen is het maar wat aanmodderen. Anderlecht heeft immers niet de beste voetballers achteraan. Zanka denkt wel dat hij dat kan, maar vertraagt het spel te veel en geeft amper passes vooruit. Jan-Carlo Simic is dan weer 'a work in progress'. De 19-jarige Serviër is opgeleid als een pure verdediger, een bulldog.

Daarom is hij ook enorm populair, maar hem is nooit echt geleerd hoe hij de linies kan breken. Daar wordt wel hard aan gewerkt, maar het is niet aan hem om de lijnen uit te zetten. Dat werd ook zeker dit seizoen nog niet van hem verwacht.

De man met de beste voeten achteraan is Colin Coosemans. Hij werd door Timmy Simons al vergeleken met Franz Beckenbauer omwille van zijn passing skills. Maar je kan van de doelman ook niet verwachten dat hij telkens de opbouw van achteruit gaan verzorgen.

Vele eisen, maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden

En dus moet de nieuwe verdediger een meer dan gemiddelde technische bagage hebben en ook lef aan de bal tonen. Reken daarbij dat hij linksvoetig - een profiel dat velen zoeken - moet zijn en je komt uit bij een dure investering. Zeker als hij ook nog relatief jong moet zijn met een doorverkoopwaarde later.

Olivier Renard heeft de juiste profielen wel al gevonden, maar voorlopig blijken ze allemaal te duur te zijn. Natuurlijk moet de transfermarkt nog in gang schieten, maar een koopje gaan ze niet kunnen doen. UIteraard is het ook investeren in de toekomst, want normaliter is dit Vertonghen zijn laatste seizoen.

Bij Anderlecht weten ze ook dat ze meer 'body' nodig hebben. Tegen ploegen als Genk, Club en Union moeten ze fysiek het onderspit delven. Wat lengte en kracht zou dus meer dan welkom zijn. Maar dat zijn al veel parameters waaraan voldoen moet worden. Er zullen dus ook keuzes gemaakt moeten worden.

In ieder geval is het geen optie om in januari geen extra verdediger te halen. Het is een eerste grote test voor sportief directeur Renard, die zeker de eerste maanden nog onder de microscoop zal liggen.