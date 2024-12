"Da's niks voor ons": Mats Rits kon zomaar voor Europese topploeg gespeeld hebben

Mats Rits heeft al een aardige voetbalcarrière achter de rug. Aan stoppen denkt hij bijlange nog niet.

Na een passage bij Club Brugge koos Mats Rits voor een nieuw avontuur bij RSC Anderlecht. Geen gemakkelijke keuze, maar ook nu staat hij er nog altijd als rots in de branding.

Rits heeft een mooie carrière bij elkaar gevoetbald, al had die hem ook bij Real Madrid kunnen brengen. “Ja, die kwamen me op mijn vijftiende scouten tijdens een jeugdmatch op Standard en gingen daarna met ons vader babbelen”, vertelt Rits aan Het Nieuwsblad.

Maar de keuze was snel gemaakt. “Die antwoordde meteen: ‘Da’s niks voor ons.’ Mama had ook inspraak en zij had altijd gezegd: ‘Jij blijft tot je achttiende in het scholeke hier in ’t dorp wiskunde-wetenschap doen.’”

Rits heeft er achteraf eigenlijk nooit bij stil gestaan dat het wel Real Madrid was dat toen kwam aankloppen. In die tijd stond ook Anderlecht open voor zijn komst.

“Voor ik als prof tekende, heb ik hier ook in het bureau van Herman Van Holsbeeck gestaan. Ook toen was school belangrijker”, voegt Rits er nog aan toe.