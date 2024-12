Analisten reageren op doelpunt Club Brugge: "VAR zal al aan de kerstdrank gezeten hebben"

Club Brugge pakte zondag een punt op het veld van Union SG. De gelijkmaker van Gustaf Nilsson is echter voer voor discussie. Moest het doelpunt afgekeurd worden?

Club Brugge keek tegen een 2-0-achterstand aan, maar blauw-zwart sleepte uiteindelijk een punt uit de brand. Al moest de VAR de gelijkmaker van Gustaf Nilsson bekijken.

Bij de vrije trap schoof Christos Tzolis uit. "Er werd inderdaad gekeken of Tzolis de bal twee keer raakt", legt Jonathan Lardot uit bij Under Review. "Als dat zo is zou er een indirecte vrije trap moeten volgen."

Niet te bevestigen

Ook de scheidsrechtersbaas erkent dat het niet duidelijk is of er een fout is gebeurd of niet. "Na het analyseren van de beelden kunnen we simpelweg niets bevestigen."

"In dit geval moet het doelpunt dus toegekend worden", besluit Lardot. "Of de VAR Lawrence Visser naar het scherm had moeten roepen? Nee, de fase is niet interpreteerbaar."

Analisten zeer duidelijk

"Het is onbegrijpelijk dat ze niet tussenkomen. Tzolis raakt de bal twee keer, dat is te zien", aldus Filip Joos in zijn analyse bij 90 Minutes. "Achter niet duidelijk genoeg kan je u altijd verstoppen. Wat is de absolute zekerheid?"

Waarop Steven Defour inpikte met een grapje: "De VAR zat toen al aan de kerstdrank." Het was voor iedereen duidelijk: Tzolis raakte de bal twee keer.