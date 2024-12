Mehdi Carcela (ex-Standard) zorgt voor opschudding en biedt meteen excuses aan: "Daarom wil ik mij excuseren"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mehdi Carcela heeft een bericht gedeeld over de kerstvieringen, dat oorspronkelijk afkomstig was van een zeer omstreden islamitische prediker. De voormalige Standard-speler heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.

Enkele dagen geleden veroorzaakte Mehdi Carcela (35), voormalig speler van Standard, opschudding onder zijn volgers op Instagram. Hij had een video gedeeld van een radicale islamitische prediker die fel uithaalde naar de kerstvieringen. Carcela, inmiddels met voetbalpensioen, heeft nu via hetzelfde platform zijn excuses aangeboden.

Carcela erkende zijn fout: "Ik begrijp dat deze inhoud sommige mensen heeft gekwetst of tot misverstanden heeft geleid. Dat was absoluut niet mijn bedoeling", verklaarde hij. "Ik wil daarom mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich gekwetst of verkeerd begrepen voelde door dit bericht."

Hij benadrukte dat zijn kijk op de islam niet overeenkomt met de extremistische boodschap in de gedeelde video. "De islam leert ons bovenal vriendelijkheid, goedheid jegens anderen en verdraagzaamheid", benadrukte Carcela.

"Ik verzet me tegen elke vorm van religieus extremisme. Ik ben opgegroeid in een Spaans-Marokkaanse familie en heb van jongs af aan multiculturaliteit gekend."

Hij voegde eraan toe: "Ik leer elke dag meer over onze prachtige religie, die gebaseerd is op barmhartigheid, verdraagzaamheid en respect." Met deze woorden sloot Carcela zijn bericht af.