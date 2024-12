Straks nog een ex-speler van Genk bij Manchester City? "Guardiola zei dat hij onder de indruk was"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een van de grootste complimenten die een speler kan krijgen is waarschijnlijk wel dat Pep Guardiola onder de indruk is. Bilal El Khannous (ex-Genk) kan hier nu ook over meepraten.

Manchester City won zondag met 0-2 van Leicester City. Reden genoeg om weer te kunnen lachen bij de Citizens, die in een zeer serieuze dip zitten. Pep Guardiola was al beter gezind na afloop dan in de weken voordien. Hij deelde ook een compliment uit aan een van de tegenstanders, en dat was niet zomaar een speler... Het gaat om Bilal El Khannouss. "Guardiola zei dat hij onder de indruk was van mijn prestatie, maar ik niet. Want ik ken mezelf en dit is de speler die ik ben. Dit moet ik nu wekelijks tonen", vertelde de middenvelder bij Sky Sports. Het was de eerste keer dat El Khannouss de 90 minuten vol mocht maken bij Leicester City. Afgelopen seizoen was hij nog een vaste waarde bij KRC Genk, waar hij al enorm veel indruk maakte. Hij werd toen al gezien als een van de grootste talenten uit de Jupiler Pro League. Hij maakte het seizoen af in Limburg, maar vertrok in de zomer naar Leicester City voor iets meer dan 20 miljoen euro. Zou Guardiola zodanig aangenaam verrast zijn door El Khannouss dat hij in hem misschien een middenvelder voor de toekomst ziet? Wij vermoeden echter dat hij niet na elke wedstrijd tegen een tegenstander zal zeggen dat hij onder de indruk was…