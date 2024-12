Voormalig Russisch international komt om aan front in Oekraïne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alekseï Bougaïev, 43 jaar en al geruime tijd met voetbalpensioen, is omgekomen aan het front in Oekraïne. Zijn vader, Ivan, bevestigde het nieuws via het Russische persbureau TASS. Bougaïev, voormalig verdediger en Russisch international, maakte deel uit van de Russische selectie tijdens het EK 2004.

De ex-speler verzamelde zeven caps en speelde in zijn carrière voor Tom Tomsk, Torpedo Moskou en Lokomotiv Moskou, zonder ooit de Russische Premier League te verlaten. Hij stopte in 2010 op slechts 29-jarige leeftijd met voetballen.

Na zijn voetbalcarrière kende Bougaïev tal van persoonlijke problemen, waaronder strafrechtelijke veroordelingen. Eerder dit jaar belandde hij in de gevangenis, waar hij een straf van 9,5 jaar uitzat. Zoals vaker voorkomt, bood de Russische overheid hem de mogelijkheid om in ruil voor zijn strafvermindering te vechten aan het front in Oekraïne.

Bougaïev overleefde de gevechten niet, zo bevestigde zijn omgeving. De hevigheid van de oorlog maakt het bovendien onmogelijk om zijn lichaam te repatriëren voor een begrafenis. De oud-international is de eerste Russische voetballer van hoog niveau die officieel omkomt in het conflict. Aan Oekraïense zijde zijn sinds het begin van de oorlog in februari 2022 echter al meerdere voetballers overleden.