Glenn Verbauwhede slaagde toch niet in zijn opdracht: "Op middenstip van deze eersteklasser had ik geen seks"

Het verhaal doet al eventjes de ronde dat Glenn Verbauwhede seks had op de middencirkel van elke eersteklasser. Toch moet de ex-doelman toegeven dat hij het op één plek niet deed.

Het was Alexander Carbonez, een goede vriend van Glenn Verbauwhede, die voor het boek Kamikaze van de ex-keeper liet vallen dat Verbauwhede op de middencirkel van elke eersteklasser seks had.

Dat bevestigde Verbauwhede vlak voor de publicatie van het boek ook in de Tafel van Gert. “Ik vrees dat het waar is”, grinnikt Glenn. “Over heel mijn carrière, hé.”

Of hij daar trots op is, is een ander paar mouwen, al vertelt hij het zelf wel graag iedere keer opnieuw. “Dat verhaal is gewoon verspreid geraakt”, klinkt het in het boek. “Op Kortrijk ben ik betrapt, het stond op camera.”

Op één plek deed Verbauwhede het niet. “Alleen op Club Brugge heb ik het niet gedurfd, want Antoine Vanhove liet daar zijn duiven vallen. Stel je voor!”

Maar toch moest hij het ergens doen in het stadion, dat wilde hij niet laten liggen. “In de keuken van de catering. Het was op een inox plaat, he.”