Het grote trainersvraagstuk van Vanhaezebrouck: "Paar eervolle vermeldingen, maar kom ik niet in aanmerking?"

Het einde van het jaar, dat betekent ook lijstjes maken. Hein Vanhaezebrouck ging op zoek naar de beste trainer van het voorbije jaar.

2024 zit er helemaal op. Hein Vanhaezebrouck ging op zoek naar het basiselftal van het jaar en probeerde ook de beste trainer aan te duiden.

Het was een werk van bloed, zweet en tranen om elf spelers aan te duiden die het beste elftal van dit seizoen weerspiegelden. Maar de vraag wie tot dusver de trainer van het jaar is, is nog een groter vraagstuk.

“Dat ik mezelf niet kies als trainer?”, lacht Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. “Ik kwam niet in aanmerking na een moeilijk half seizoen Gent.”

Hij zag wel enkele mannen die het dit seizoen heel erg goed deden in de Jupiler Pro League. “De Roeck, Hasi, Hubert en Blessin verdienen eervolle vermeldingen.” Maar de twee grote kanonnen waren ongetwijfeld Thorsten Fink en Nicky Hayen.

“Fink bracht super voetbal met STVV, een ploeg waar een prijs pakken onrealistisch is. Hayen pakte wel een prijs en toont zich nu ook in de Champions League. Fink zette alles bij Genk zo snel naar zijn hand”, redeneert de analist.

“Hij deed dat eerder in 18 dagen dan in 18 weken en al zeker niet in 18 maanden. Straf. Maar om Hayen kan ik ook echt niet heen in 2024, hij bevestigde eveneens. Mag een duobaan? Ik kan echt niet kiezen.”