📷 OFFICIEEL RSC Anderlecht verlengt contract van speler die dit jaar doorbrak

Anderlecht heeft het contract van Tristan Degreef verlengd tot 2028. De middenvelder kende dit seizoen zijn doorbraak bij het A-elftal.

Al 10 jaar speelt Tristan Degreef voor de jeugd van RSC Anderlecht. De middenvelder slaagde er dit seizoen in om door te breken bij de eerste ploeg.

Ook in de Europa League liet hij zich meteen gelden dit seizoen. Hij scoorde een doelpunt in de match tegen FC Porto. “Tristan is een veelbelovende aanvallende middenvelder met de typische Anderlecht-stempel”, zegt Olivier Renard over Degreef.

“Hij koppelt zijn technische skills aan veel overzicht en heeft ook een grote motor. We zijn erg tevreden met zijn ontwikkeling en met zijn keuze om zijn toekomst aan Anderlecht te verbinden. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog veel in huis heeft om te tonen in de komende jaren.”

Degreef tekende naar eigen zeggen met plezier bij. “Het was voor mij een evidentie om bij te tekenen bij mijn opleidingsclub. Ik ben erg dankbaar voor het afgelegde traject en voor de kansen die ik nu krijg bij het eerste elftal.”

“Mijn debuut, de Europese wedstrijden tegen clubs als Real Sociedad en FC Porto, maar ook mijn eerste doelpunt voor een vol Lotto Park: het zijn allemaal momenten die ik koester. Ik kijk ernaar uit om nog veel magische momenten te kunnen beleven, samen met de fans.”