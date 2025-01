Jean Butez lijkt nieuwe club gevonden te hebben!: Antwerp meteen op zoek naar nieuwe doelman

RC Lens is op het punt om de 29-jarige Franse doelman Jean Butez over te nemen van Antwerp, waarmee de overgang van de keeper naar de Franse club bijna afgerond is. De doelman, die op een zijspoor belandde bij Antwerp, wordt naar verluidt de opvolger van Brice Samba, die op weg is naar Rennes.

Butez, die bij Antwerp voornamelijk nog als vaste bekerdoelman fungeerde, leek lange tijd in beeld bij het Italiaanse Como, maar RC Lens was overtuigender. De Franse club heeft Butez al een contract tot juni 2028 voorgelegd, waardoor hij zich lang aan Lens zou verbinden. De overstap is het resultaat van het harde werk van de club, die Butez al geruime tijd op de radar had. Bij Antwerp was Butez niet langer de eerste keuze, maar hij bleef wel een belangrijke rol vervullen als de vaste doelman voor de bekerwedstrijden. Zijn vertrek naar RC Lens lijkt dan ook de logische volgende stap in zijn carrière, waar hij nu, met deelname aan de Champions League, een belangrijke rol kan gaan vervullen. Als de transfer snel wordt afgerond, zal Senne Lammens de rol van eerste doelman bij Antwerp verder overnemen voor de komende wedstrijden, te beginnen tegen Union. De club is ondertussen nog steeds op zoek naar een extra keeper om de situatie te versterken. RC Lens heeft met deelname aan de Champions League en een stevige positie in de Ligue 1 een aantrekkelijke bestemming voor Butez. Het sportieve aspect lijkt voor de doelman dan ook belangrijk in de keuze voor de Franse club. De onderhandelingen tussen Antwerp en RC Lens zouden bijna zijn afgerond, en de Franse club zou uiteindelijk drie miljoen euro overhouden van de transfer. Dit bedrag kan als een flinke som worden beschouwd voor de Belgische club, die met het vertrek van Butez een waardevolle speler ziet vertrekken. 🔴🟡 Comme révélé ici le 29 décembre dernier… Jean Butez va revenir dans le Nord ! 🇫🇷



💰🗣️ Plusieurs détails doivent être revus ces prochaines heures mais les négociations avancées entre le Royal #Antwerp FC & le #RCLens devrait bel et bien aboutir à un accord avoisinant le… pic.twitter.com/Vs1TKHxIOp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 2, 2025