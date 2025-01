Ooit afgeschreven, nu onmisbaar: voormalige JPL-talent verovert Engeland in stijl

Herinner je je Giorgi Chakvetadze nog? KAA Gent had de Georgische vleugelspeler weggeplukt bij Dinamo Tbilisi voor 1,5 miljoen in 2017. Een bedrag dat al snel een koopje leek gezien het talent van de speler.

In de Pro League zorgde de inwoner van Tbilisi soms voor amusement. Anderhalf jaar na zijn komst werd hij al op negen miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Maar dan moest hij wel consistent presteren. Daar liep het spaak. Niet geholpen door ernstige knieproblemen, verdween Chakvetadze uiteindelijk van de radar, niet meer dan de schim van het veelbelovende talent dat hij was bij zijn terugkeer. De Buffalos leenden hem uit aan Hamburg, Slovan Bratislava en Watford.

In Engeland vond de Georgische international al zijn plezier terug. Zozeer zelfs dat de Hornets hem afgelopen winter definitief overnamen voor 2,5 miljoen. Tot nu toe hebben ze geen reden tot klagen over de investering.

Gedurende heel 2024 heeft Giorgi Chakvetadze maar liefst 86 kansen gecreëerd, meer dan eender welke andere speler in de Championship dan ook. De creativiteit van de voormalige Buffalo moet Watford helpen om zich te plaatsen voor de Promotion play-offs richting de Premier League.

Watford's Giorgi Chakvetadze created 86 chances in the Championship throughout 2024 - the most of any player across the entire EFL. #WatfordFC pic.twitter.com/xpM3cJCMZI