Verliest Antwerp plots ook Jacob Ondrejka? 'Turkse topclub is geïnteresseerd, prijskaartje is bekend'

Antwerp zou deze winter nog een belangrijke pion kunnen verliezen. Jacob Ondrejka wordt door Besiktas in de gaten gehouden.

Bij Antwerp zouden er deze winter nog een aantal spelers kunnen vertrekken. Jean Butez wacht in ieder geval al even op zijn transfer en er zouden onderhandelingen plaatsvinden.

Maar ook Senne Lammens kan op heel wat interesse rekenen, al lijkt het enorm onwaarschijnlijk dat beide doelmannen zouden vertrekken deze winter. Maar hier houdt het niet op.

Volgens het Turkse medium Fanatik zou Besiktas namelijk geïnteresseerd zijn in Jacob Ondrejka. De winger was altijd een basisspeler, maar kreeg de laatste drie wedstrijden wat minder speeltijd.

Ondrejka heeft nog een contract tot 2028 en kwam in de zomer van 2023 bij Antwerp aan. The Great Old betaalde toen 1,5 miljoen euro voor aan Elfsborg.

In totaal kwam hij al 51 keer in actie voor Antwerp en was hij goed voor 12 doelpunten en 7 assists. The Great Old zou 7 miljoen euro vragen voor zijn aanvaller.