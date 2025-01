Jean Butez zal de kans... van Hervé Koffi bederven: Will Still bespreekt het vertrek van zijn doelman

Brice Samba zal Racing Lens verlaten en richting Stade Rennais trekken, dat terwijl Lens heeft al zijn opvolger heeft aangeduid. Jean Butez zou naar het Stade Bollaert moeten trekken en Hervé Koffi de kans ontnemen om te schitteren.

Het is al weken bekend: Brice Samba zal Racing Lens verlaten, hoogstwaarschijnlijk voor Stade Rennais, die de grote bewegingen heeft ingezet. Will Still heeft dit vertrek openlijk besproken tijdens een persconferentie op vrijdag. "Ik heb dit tijdens de vakantie gehoord. Hoe ervaar ik dit? Natuurlijk is het vervelend omdat hij onze aanvoerder is en een zeer, zeer goede keeper", betreurt de coach van Lens volgens Foot Mercato.

De Belg erkent echter dat de club hier niets aan kan veranderen: "Zodra zijn keuze is gemaakt... Het is niet per se goed voor een kleedkamer om een speler te houden die er niet meer wil zijn, dus uiteindelijk is het niet zo moeilijk", berust Still.

Over het dossier van Jean Butez wou Will Still nog niet veel kwijt. Hervé Koffi is er momenteel doelman nummer twee. Hij kwam vorige zomer over van Charleroi en tot nu toe moest hij genoegen nemen met één wedstrijd in de Coupe de France.

"Hervé zal zondag spelen. Hij had een goede wedstrijd tegen Parijs (in de beker, red.) en dus zal hij er dit weekend zijn. Het is aan hem om te bewijzen dat hij goed is en de kwaliteiten heeft om er te zijn", vat zijn coach samen. "Dan zal Brice Samba vervangen worden, er zal een rekruteringsproces worden opgestart."

Twee voormalige doelmannen van Excel Mouscron zullen dus strijden in het noorden van Frankrijk voor een vaste plek onder de lat. En na een half seizoen op de bank te hebben gezeten, is het nog niet zeker dat Jean Butez onmiddellijk de eerste keuze zal zijn wanneer hij in de Ligue 1 arriveert... Als hij al arriveert.