Nu transfer van Butez toch doorgaat: Antwerp neemt belangrijke beslissing rond Senne Lammens

Een drukke dag bij Antwerp. Nadat het nieuws naar buiten kwam dat Olivier Deman zal komen, bleek ook dat Jean Butez vertrekt naar Como. Daardoor heeft de club een belangrijke beslissing genomen over doelman Senne Lammens.

De wintermercato is nog niet open in Beligë, maar toch is Antwerp al bijzonder druk bezig. Op inkomend vlak zal er snel wat bewegen, maar ook op uitgaand vlak.

Olivier Deman zal gehuurd worden van Werder Bremen en keert zo terug naar de Jupiler Pro League. Dat terwijl Jean Butez zijn langverwachte transfer ook zo goed als beet heeft.

Er was heel wat om te doen: Como en Lens toonden interesse, maar uiteindelijk bleek een deal niet door te gaan. Na heel wat verwarring kwam het nieuws naar buiten dat de doelman dan toch naar Como zal trekken.

Dit heeft dus ook gevolgen voor Senne Lammens. De eerste doelman van Antwerp kan rekenen op interesse van Arsenal en Manchester United.

Maar The Great Old gaat natuurlijk niet zijn eerste én tweede doelman in één mercato verkopen. Transferexpert Sacha Tavolieri bevestigt nu ook dat de transfer van Butez ervoor zorgt dat Lammens geen kans meer heeft om deze winter te vertrekken.