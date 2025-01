Beerschot pakt uit met verrassing van formaat en nieuwe CEO heeft direct boodschap voor Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot heeft belangrijke veranderingen aangekondigd binnen de managementstructuur van de club. Deze wijzigingen komen na de vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur. Verrassing van formaat: Selahattin Baki wordt de nieuwe voorzitter.

Sinds 28 november 2024 bestaat de Raad van Bestuur uit vier leden: Selahattin Baki (voorzitter), Luc Neefs, Oliver Seitz en Ahmed Afify. Baki zou een managementrol op zich nemen, maar is dus de nieuwe voorzitter geworden.

Beerschot heeft daarnaast enkele belangrijke benoemingen binnen het managementteam aangekondigd. Steve Nuyts zal de rol van Chief Executive Officer (CEO) op zich nemen, als opvolger van Thorsten Theys.

Nuyts heeft een rijke achtergrond als transactioneel advocaat, met een sterke expertise in voetbal. De afgelopen maanden speelde hij een cruciale rol in het verbeteren van de corporate governance van Beerschot.

Nuyts is zelf enthousiast over zijn nieuwe rol en kijkt ernaar uit om met Beerschot aan de slag te gaan. “Ik ben zeer trots om deel uit te maken van deze fantastische club. Ik volg Beerschot al enkele maanden op de voet en heb de club geadviseerd in het verbeteren van haar corporate governance."

"Voetbal heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Het Antwerps voetbal heb ik steeds van zeer dichtbij gevolgd met vrienden en kennissen langs beide kanten. Laten we beginnen om deze week 2 goede resultaten te behalen en onze rivalen van Deurne een slechte zondagmiddag te bezorgen", aldus Nuyts.

Een andere belangrijke verandering betreft de functie van Sporting Director, die nu wordt bekleed door Murat Akin. Akin volgt Benjamin Ehresmann op en brengt een uitgebreide ervaring mee in internationale scouting en spelersaankopen.