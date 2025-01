Franck Boeckx komt met héél opvallende bekentenis over de brug en het gaat over... ondergoed

Frank Boeckx is dan wel profvoetballer af, maar de voormalige doelman gaat nog steeds geen uitdaging uit de weg. Al doet hij dat wel telkens zonder... ondergoed.

Frank Boeckx is dezer dagen niet alleen op televisie te zien als voetbalanalist bij wedstrijden. Daarnaast heeft de voormalige doelman een andere uitdaging gevonden.

Boeckx trekt in De Expeditie: Namibië dwars door de woestijn. Samen met andere Bekende Vlamingen is het een enorme uitdaging die hij aan is gegaan.

"Ik wil jullie alvast waarschuwen dat ik geen ondergoed draag", waarschuwt Boeckx alvast de andere kandidaten. "Of ik tijdens het voetballen ondergoed droeg? Nee, dat hindert. Ik draag het eigenlijk nooit."

Alhoewel. Tijdens de stage in Marokko deed Boeckx voor de zekerheid toch eens een boxershort aan. "Maar dat ga ik niet meer doen. Ik heb er meteen spijt van", licht hij een tipje van de sluier."