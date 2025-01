Kan De Roeck nog pijnpunten aanwijzen na vernedering van Union?

Na een wisselvallige eerste helft met één doelpunt gingen na de rust alle remmen los op de Bosuil. Antwerp pakte zijn ticket voor de halve finale van de beker door Union in eigen huis met 5-1 weg te zetten.

De bekerwinnaar van vorig jaar volgt zichzelf dus al zeker niet op. Nochtans kwam Union met vertrouwen en een reeks van 13 ongeslagen wedstrijden naar de Bosuil. Het bleek niet voldoende te zijn want na een 5-1 nederlaag mag er toch wel van een vernedering gesproken worden voor de Brusselaars.

Alleen maar goede punten

Ik ben vandaag tevreden", trapte De Roeck dan ook een open deur in op de persconferentie achteraf. "De intensiteit lag hoog en tegen een ploeg als Union gingen we de duels niet uit de weg. Omdat we vaak de tweede bal wonnen, kregen we bovendien verrouwen in het druk zetten. Met de bal in de voet zochten we dan weer geduldig de vrije man", analyseerde hij.

Echt alles leek wel goed te zijn voor De Roeck: "Ik ben tevreden van iedereen, ook van de invallers. Ze waren 13 wedstrijden ongeslagen en winnen met 5-1, dat is toch een prachtige prestatie vind ik", ging hij verder.

3 of 4 achterin, of maakt het niet uit?

Het was niet de eerste keer dat Antwerp met een driemansdefensie aan trad maar ook na Nieuwjaar lijkt De Roeck vast te houden aan het systeem. Al lijkt hij er zelf niet zo mee in te zitten hoe de veldbeztting wordt ingevuld. "Het is nog altijd een dynamisch geheel hé, of je nu met drie of met vier vanachter speelt", onthulde hij.

"Iedereen voelt zich goed bij hoe het nu ingevuld staat en dat is nodig als je zo wil spelen. Maar het draait nog altijd om het vinden van de vrije man. Daarin waren we vandaag enorm geduldig. En wanneer de ruimte er is, moet je die aanvallen. Verder is een veldbezetting dynamisch", besloot de trainer van Antwerp.