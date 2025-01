Publiekslieveling van Antwerp heeft oog al derby tegen Beerschot: "Ik hoop dat ze van mij blijven houden"

Tjaronn Chery, de 36-jarige spelmaker van Antwerp, liet woensdag opnieuw zien waarom hij een publiekslieveling op de Bosuil is. In de kwartfinale van de beker tegen Union schitterde hij met twee doelpunten en twee assists in een 5-1-overwinning.

Bescheiden als altijd, benadrukte hij na afloop het teamspel: “Uiteraard vind ik het leuk om goals te maken en assists te geven, maar ik spreek liever over wat we als team tegen Union op de mat brachten", zegt hij in GvA.

De overtuigende prestatie tegen Union was volgens Chery cruciaal in de aanloop naar de stadsderby tegen Beerschot. “Dat we meteen na Nieuwjaar zo’n prestatie kunnen neerzetten, geeft ons veel vertrouwen voor zondag. Hadden we verloren, dan leefden we met een rotgevoel toe naar zondag.”

Hoewel hij pas sinds deze zomer voor Antwerp speelt, beseft Chery de waarde van een derby-overwinning. In de heenwedstrijd tegen Beerschot leverde hij met twee afstandsdoelpunten al een van zijn meest memorabele prestaties. “Ik hoop die lijn zondag door te trekken. Al heeft dat niet per se met Beerschot te maken. Ik wil er gewoon vol voor gaan.”

Chery verwacht zondag een scherp team, mede dankzij aanvoerder Toby Alderweireld, die in september al zijn ploeg oppepte voor de heenwedstrijd. Lachend zei Chery: “Of hij ons nog niet opgepept heeft? Neen, dat deed hij al voor de heenmatch.”

Na een moeizame november en december lijkt Chery zijn vorm van het seizoensbegin weer te hebben hervonden. Hij voelt zich volledig thuis in Antwerpen: “Ik ben hier graag, ik voel me goed in Antwerpen en voel me geliefd door de fans. Als ik mijn ding blijf doen, blijven ze hopelijk van mij houden.”