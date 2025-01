🎥 Onvoorspelbaar als altijd: Wout Faes maakt bij zijn terugkeer meteen indruk met wereldgoal!

Leicester heeft zich vermaakt tegen de Queen's Park Rangers in de FA Cup. Wout Faes was zeker aanwezig op het feest in de 6-2 overwinning van Leicester.

Na zeven wedstrijden op de bank sinds de komst van Ruud van Nistelrooy kreeg Wout Faes vanmiddag eindelijk een kans. Hij startte in de FA Cup-wedstrijd tegen QPR, waar onder andere Nicolas Madsen (ex-Westerlo) en Michael Frey (ex-Antwerp) meespeelden. Het begin liep niet zoals gehoopt voor de Rode Duivel. In de eerste helft incasseerde Leicester twee goals. Toch maakten ze dat goed dankzij Bilal El Khanouss, die met twee assists de Foxes op een 3-2 voorsprong bracht bij rust. Wout Faes wil opnieuw belangrijk worden In de tweede helft vergrootte Leicester de voorsprong met twee snelle goals, waardoor de wedstrijd op een comfortabele 5-2 afstevende. Maar Wout Faes besloot zich op het laatste moment nog extra in de kijker te spelen. Twee minuten voor het einde van de blessuretijd ging hij mee in de aanval. Hij onderschepte de bal, dribbelde door en verraste iedereen met een prachtig schot dat recht in het doel belandde. Wout Faes wat een goal. Belgen produceren talenten man wat een goal pic.twitter.com/QINDynQNbg — Si Senor (@SiSenorRM) 11 januari 2025 De goal van Faes ging meteen viraal. Het is niet de eerste keer dat hij zo’n indrukwekkend doelpunt maakt. Eerder scoorde hij ook al na een geweldige solo door het hele veld. Toch zijn zulke momenten niet altijd genoeg om zijn verdedigende fouten te doen vergeten. Faes hoopt met dit soort prestaties zijn plaats in het team terug te winnen.