Dubbele beslissing voor de toekomst: Kos Karetsas plakt termijn op bekendmaking groot nieuws

Kos Karetsas werkt zich beetje bij beetje op bij KRC Genk. Voorlopig gaat hij nog naar school, maar binnenkort wil hij enkele belangrijke knopen doorhakken.

Amper 17 is Kos Karetsas, maar hij maakt met vlagen mee het mooie weer bij KRC Genk. Trainer Thorsten Fink is voorzichtig, met de bedoeling de youngster niet op te blazen.

Karetsas voelt dat hij binnen het team alsmaar beter en ook belangrijker wordt. De groeimarge die hij heeft voor de komende maanden en jaren is nog bijzonder groot.

“De groep hangt ook enorm aan mekaar, iedereen voetbalt met plezier. Op de momenten dat we vrijuit spelen, zijn we echt sterk. Dat zag je de voorbije matchen tegen Anderlecht, Antwerp en STVV”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De toekomst oogt dus zeer rooskleurig, al moeten daarvoor wel enkele beslissingen genomen worden. “Wacht maar tot ik over enkele maanden mijn diploma heb en me helemaal op het voetbal kan focussen”, gaat hij verder.

En dan is er nog de keuze om voor de nationale ploeg van België of Griekenland te spelen. Karetsas durft er zelfs een termijn op plakken. “Zeker. Ook dat gaat over enkele maanden duidelijk zijn. Dan heb ik totale rust in mijn hoofd en kan ik het allerbeste uit mezelf halen.”