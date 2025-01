Genk-aanvoerder Bryan Heynen doet uitspraak die fans heel gelukkig zal maken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bryan Heynen is al uitgegroeid tot een clubicoon bij KRC Genk. Hij nadert het record van meeste wedstrijden voor de club en zou dat graag ook breken.

Bryan Heynen zit ondertussen al aan 314 wedstrijden voor KRC Genk, na de match tegen OH Leuven zullen dat er 315 zijn. Thomas Buffel heeft het clubrecord nog in handen met 388 wedstrijden.

Heynen speelt al heel zijn leven bij de Limburgers en zou het record dan ook graag op zijn naam willen zien. Hij ligt nog tot 2026 onder contract.

"Ik zit niet zo ver van het record van Thomas (Buffel). Het is een persoonlijk doel om dat te breken, maar mijn contractjaren minderen ook, dus we moeten zorgen dat dat lukt", vertelde de Genkse kapitein bij DAZN.

Zijn contract loopt af na de zomer van 2026, maar hij kan natuurlijk ook blijven. Geen enkele Genk-supporter zou er iets op tegen hebben, en Heynen zelf ook niet naar eigen zeggen.

"Dat heb ik ook nooit tegengesproken wanneer daar iets over werd gezegd. Als ik mijn hele leven bij Genk zou spelen, dan zou ik dat prima vinden. Dan zou ik nooit ergens spijt van hebben gehad. Wie weet kan ik mee in het lijstje komen van Puyol en Maldini, we zien wel", besluit hij.