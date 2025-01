Dirk Kuyt kijkt uit naar de Antwerpse derby: "Cruciaal voor onze prestatie, een wapen in deze belangrijke derby"

De spanning in Antwerpen stijgt, want de langverwachte derby tussen Beerschot en Antwerp staat voor de deur. Dirk Kuyt kijkt uit naar deze belangrijke clash.

De afgelopen dagen in de kleedkamer waren niet makkelijk voor Beerschot. Na de nipte verliespartij in de beker tegen Anderlecht was de sfeer allesbehalve positief. Kuyt gaf aan dat de spelers gefrustreerd waren door de gemiste kansen in de wedstrijd, maar hij was ook tevreden over de manier waarop de groep meteen de focus weer vond.

"De sfeer was juist voor mij, dat betekende dat de spelers de nederlaag serieus namen en zich er volledig van bewust waren. Nu richten we ons volledig op de derby", aldus Kuyt in de Gazet van Antwerpen.

Kuyt heeft zelf al vele derby’s gespeeld en begrijpt dus goed wat een derby betekent. "Deze wedstrijd is enorm belangrijk voor de club, de stad en de supporters", zegt Kuyt.

Ondanks het gewicht van de wedstrijd, gelooft Kuyt dat de derby op dit moment voor Beerschot een goede gelegenheid is om hun seizoen nieuw leven in te blazen. “Het klinkt misschien vreemd, maar ik denk dat dit een goed moment voor ons is", zegt hij.

"Als we deze wedstrijd weten te winnen, geeft dat een enorme boost voor de rest van het seizoen. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de club en de supporters. De fans zullen cruciaal zijn voor ons in deze wedstrijd. Ik verwacht dat zij ons als een wapen kunnen helpen in deze belangrijke derby", besluit Kuyt.