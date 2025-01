Frank Raes en Patrick Goots unaniem over afgekeurd doelpunt van Beerschot

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Antwerpse derby zorgde voor het nodige spektakel. Ook in deze wedstrijd waren er enkele discutabele fases.

Zo was er het afgekeurde doelpunt van Beerschot. Op de beelden is het niet goed te zien, maar voor velen had doelman Lammens de bal niet helemaal geklemd.

“Ik vond dat eigenlijk een doelpunt. Maar blijkbaar volstaat het dat de keeper een hand op de bal heeft”, zegt Frank Raes aan Gazet van Antwerpen.

Ook Patrick Goots treedt hem bij. “Voor mij was het ook een doelpunt. Maar ik vond het handspel van Valencia dan ook weer geen penalty waard.”

“Maar da's iets anders. De hand van Lammens was gewoon in de buurt, maar de bal was los”, klinkt het nog bij Frank Raes. Hij bekijkt het van de andere kant.

“Als de scheidsrechter hem goedkeurt, gaat niemand er iets over zeggen. En dan waren het twee punten extra voor Beerschot. Verlinden zei het na de match nog eens: 'We staan wel nog altijd laatste, hé'.”