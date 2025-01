Stekrhouder van Club Brugge mag prestigieuze trofee in ontvangst nemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een prachtige beloning voor het uitstekende jaar 2024 van Ardon Jashari. De Zwitserse middenvelder werd in eigen land beloond met de prijs voor Beste Jonge Speler van het Jaar.

Ardon Jashari (22 jaar) kwam afgelopen zomer aan bij Club Brugge voor 6 miljoen euro. Hij kwam over van FC Luzern uit de Zwitserse Eerste Klasse. De middenvelder had voordien al een indrukwekkend seizoen bij zijn vorige club, waar hij tevens aanvoerder was.

Na een korte aanpassingsperiode werd Jashari ook een belangrijke speler bij Club Brugge en behoort hij tot de beste spelers in de Jupiler Pro League op zijn positie (17 wedstrijden, een doelpunt, 2 assists).

Deze prestaties hebben van hem nog wel geen onmisbare Zwitserse international gemaakt, aangezien hij slechts twee caps heeft sinds 2022. Jashari was echter wel aanwezig op het EK 2024, maar kwam geen enkele minuut in actie.

In 2025 zou dat echter wel eens kunnen veranderen. Het sterke jaar van Ardon Jashari is namelijk niet onopgemerkt gebleven in eigen land: de speler van Club werd recent verkozen tot Beste jonge Zwitserse speler van het jaar tijdens de Swiss Football Awards.

Dit plaatst hem nog wat meer in de schijnwerpers. Voor de volledigheid, Granit Xhaka werd uitgeroepen tot Zwitserse Speler van het Jaar, voor de derde keer op rij.