Beerschot krijgt forse boete na vuurwerkschandaal in Antwerpse derby, ook Antwerp mag zich verwachten aan boete na 'aanslag'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot krijgt een boete van 5.000 euro vanwege het gedrag van hun supporters tijdens de Antwerpse derby tegen Antwerp. De club stemde in met een minnelijke schikking nadat de supporters vuurwerk afstaken, wat de wedstrijd vertraagde.

Het vuurwerk werd vooral afgestoken voor de wedstrijd. De rook die hierdoor ontstond, zorgde voor een vertraging van de wedstrijd.

Beerschot heeft al meerdere keren een boete gekregen vanwege het gedrag van haar supporters. Sinds eind 2021 werd de club meer dan twintig keer beboet voor wangedrag van de fans.

De supporters van Antwerp veroorzaakten ook problemen door vuurwerk af te steken. Ze gooiden het zelfs naar Beerschot-spelers, stafleden en de familie- en perstribune. De club zal binnenkort een boete ontvangen voor dit gedrag.

Nieuwe grasmat

Naast de boete heeft Beerschot ook te maken met kritiek over het slechte grasveld. De club is begonnen met het vervangen van de grasmat, zodat het veld in betere staat zal zijn voor de wedstrijd tegen Union op 26 januari.

Volgens CEO Steve Nuyts wordt er hard gewerkt aan het nieuwe veld. De club heeft grasmatten uit Nederland gekozen. Dit is een tijdelijke oplossing, want in de zomer zal het veld misschien opnieuw worden aangelegd.