Een (te) dure vogel? Jan Vertonghen reageert op loon en feit dat hij er niet voor kan voetballen

Jan Vertonghen revalideert momenteel van een enkelblessure die hem enkele weken aan de kant zal houden. Of de verdediger een dure vogel is? Op die vraag heeft hij tussen de lijnen door een héél duidelijk antwoord gegeven.

We schreven vorige week nog een artikel over de verdiensten van Jan Vertonghen. Zijn de cijfertjes in zijn contract afgelopen zomer gewijzigd zonder dat dit naar buiten is gekomen? Het lijkt alleszins zo te zijn.

"Ik ben blij dat Jesper Fredberg en Wouter Vandenhaute me afgelopen zomer een prestatiegericht contract hebben gegeven", is Vertonghen héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Zeker in de huidige situatie."

"Het knaagt aan mij dat ik mooi salaris heb en de club er momenteel weinig voor kan teruggeven", gaat Super Jan verder. "Pas op, ik doe wat ik kan om te helpen."

Het is een feit dat Vertonghen niet ver van Neerpede en het Lotto Park verwijderd is. "Ik probeer zoveel mogelijk bij de groep te zijn en volg besprekingen en uitwedstrijden ook samen met de ploegmaats."

Het knaagt aan mij dat ik een mooi salaris heb en de club er momenteel weinig voor kan teruggeven

"Ik ben op een gegeven moment zelfs materiaalman geweest", lacht Vertonghen. "Het klinkt allemaal lachwekkend, maar ik probeer een balans te vinden. Ik wil Anderlecht zoveel mogelijk helpen."