Kersverse Beerschot-voorzitter verrast met uitspraken over verkoop: "Dan kan er gesproken worden"

Beerschot VA heeft zijn nieuwe beleidsteam voorgesteld. Kersvers voorzitter Selahattin Baki stelt de fans meteen gerust over een eventuele verkoop. Alhoewel...

We schreven gisteren al dat Beerschot VA de nieuwe beleidsploeg met héél véél tromgeroffel heeft voorgesteld. De lat ligt meteen héél hoog. Er werd zelfs al gesproken over Europees voetbal op Het Kiel.

Het is prins Abdullah die Selahattin Baki naar Antwerpen heeft gestuurd om orde op zaken te stellen. En dat is opvallend: tot enkele maanden geleden wou de hoofdaandeelhouder van Beerschot af.

"Er is geen enkele intentie meer om Beerschot te verkopen", spreekt de kersverse voorzitter héél duidelijke taal in Het Laatste Nieuws. "Maar voetbal is en blijft business."

"Als er een geïnteresseerde partij met de juiste mindset en financiën komt kan er gesproken worden", zet Baki de deur toch op een kier. "Al moet die partij dan wel respect hebben voor de clubcultuur, het clublogo en de fans."

En wat met de kritische fans?

Baki richt zich op meteen tot de aanhang én de kritiek van de voorbije maanden. "De mensen die denken dat we met United World niet veel hebben uitgevoerd bij Beerschot zijn fout. De voorbije zes jaar werd meer dan 25 miljoen euro geïnvesteerd. Die perceptie willen we nu veranderen."