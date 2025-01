📷 OFFICIEEL Ex-speler van Beerschot, KAA Gent en STVV maakt opvallende transfer in Frankrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geen Belgen meer bij Stade Reims. Thibault De Smet verlaat de club voor de koploper in de Franse tweede klasse.

Paris FC huurt Thibault De Smet voor de rest van het seizoen van Stade Reims, maar in de deal zit wel een verplichte aankoopoptie op het einde van het seizoen.

De verdediger, met een verleden bij onder andere Beerschot, KAA Gent en STVV, tekende een contract tot het juni 2027.

De voorbije 4,5 jaar lag De Smet onder contract bij Stade Reims, maar kiest nu voor een nieuwe uitdaging die hem hopelijk al volgend seizoen opnieuw in Ligue 1 brengt.

“Thibault heeft een ander profiel dan de meeste spelers in onze selectie. Hij brengt vechtlust, ervaring en veelzijdigheid mee naar onze ploeg”, vertelt sportief directeur François Ferracci van Paris FC.

Na het vertrek van Thomas Foket en Maxime Busi was De Smet de laatste Belg in de ploeg van Stade Reims. Die laatste staat momenteel op de twaalfde plek in Ligue 1.