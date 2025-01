Opnieuw rode cijfers voor Antwerp, al is er ook goed nieuws

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp heeft het voorbije boekjaar opnieuw met verlies afgesloten. De club noteerde een tekort van 12 miljoen euro, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van het recordverlies van 46 miljoen euro in 2022-2023.

Het nettoverlies van 12 miljoen euro is een forse stap vooruit in vergelijking met het dramatische boekjaar 2022-2023, waarin Antwerp meer dan 46 miljoen euro in het rood ging.

De deelname aan de Champions League leverde Antwerp maar liefst 25 miljoen euro op, terwijl de transfer van Arthur Vermeeren naar Atlético Madrid, ter waarde van 27 miljoen euro (inclusief bonussen), ook een cruciale bijdrage leverde.

Hoewel de inkomsten stegen, namen ook de uitgaven toe. Antwerp gaf in totaal 121 miljoen euro uit, waarvan 63 miljoen euro naar lonen ging.

Antwerp blijft voorlopig sterk afhankelijk van voorzitter Paul Gheysens. Via zijn investeringsvehikel Goala stak hij vorig jaar 27 miljoen euro in de club om eerdere kapitaalsverhogingen te bekostigen.

Om verdere verliezen te beperken, rekent Antwerp in de komende maanden op extra inkomsten uit uitgaande transfers. De club hoopt het huidige boekjaar positief af te sluiten, maar het ontbreken van Europees voetbalinkomsten zal voelbaar zijn.