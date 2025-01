Thorgan Hazard onthult wat zijn terugkeer extra moeilijk maakt: "Verschaeren had me gewaarschuwd"

Thorgan Hazard, die vroeg in de tweede helft inviel na de blessure van Edozie, zag donderdagavond een sterk Anderlecht in de heenwedstrijd van de halve finales van de Croky Cup tegen Antwerp.

“We verdienden waarschijnlijk om meer doelpunten te maken", zei hij na afloop. “Met de drie ballen op de paal had de score groter kunnen zijn. We hebben het goed gedaan door hen weinig kansen te geven. De helft van het werk is gedaan. Na onze nederlaag tegen Club Brugge wilden we ons herpakken in een andere competitie, en dat hebben we gedaan. We kunnen tevreden zijn.”

Hazard benadrukte dat de ploeg bewust risico’s vermeed in de slotfase van de wedstrijd. “We wisten dat er een terugwedstrijd aankomt, dus wilden we niet te veel risico nemen op het einde. We hebben deze eerste wedstrijd goed beheerst. De return is pas over drie weken, dus richten we ons nu op de andere competities, zoals de match tegen Kortrijk. Dat wordt een lastige verplaatsing.”

De kans bestaat dat Hazard bij die wedstrijd tegen Kortrijk aan de aftrap verschijnt, nu hij langzaam terugkeert na acht maanden afwezigheid door een knieblessure. “Ik voel me steeds beter op het veld", zei de middenvelder. “Ik krijg meer speelminuten en ik denk dat ik binnenkort weer een wedstrijd kan starten. Dat moment is niet ver meer. Ook op training voel ik me steeds sterker. We spelen elke drie dagen, dus dat moment zal snel komen. Ik kijk er echt naar uit.”

Toch gaf Hazard toe dat hij nog niet helemaal vrijuit speelt. “Het is het enige dat moeilijk is wanneer je in de winter terugkomt", legde hij uit. “Yari Verschaeren had me al gewaarschuwd dat het wat lastiger zou zijn door het weer en de kou. Maar ik merk dat ik steeds meer vooruitgang boek. Het zal alleen maar beter worden.”

De Brainois blijft positief over wat de toekomst brengt. “Ik werk hard om helemaal terug te zijn, zowel fysiek als mentaal. Als team hebben we deze overwinning nodig om verder te bouwen. Er zijn mooie dingen mogelijk in de komende weken.”