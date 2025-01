'Club Brugge voert de forcing en wil Anderlecht, Lyon, Chelsea en andere topclubs een hak zetten'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Belgische ploegen zijn al eens vaker op zoek naar groeibriljanten. Daarbij gaan ze steeds vaker de Scandinavische markten afspeuren. Minstens twee Belgische clubs gingen de strijd met elkaar aan om Vince Osuji. Club Brugge blijft aandringen.

De 18-jarige Nigeriaan Vince Osuji kwam pas in april over naar Zweden en heeft ondertussen een marktwaarde van 1.200.000 euro volgens Transfermarkt - een forse stijging in vergelijking met enkele maanden geleden. De centrale verdediger zou echter veel meer kunnen opleveren.

Vince Osuji - Defending, Skills & Passing @KalmarFF



Osuji ligt nog tot 2028 onder contract bij Kalmar en dus willen ze daar graag boter bij de vis. RSC Anderlecht toonde een paar maanden geleden al eens interesse.

Paars-wit was lang niet de enige club die iets ziet in de Nigeriaan. Ook Club Brugge zou volgens Sportbladet bij de geïnteresseerde clubs horen, maar zelfs daar eindigde het allerminst.

Club Brugge voert de forcing

Met Slavia Praag was er nog een team heel concreet, terwijl ook Chelsea, PAOK Saloniki, Dallas, Cincinnati, Reims, Bologna en Lyon zouden azen op Osuji.

Enkele maanden later is het duidelijk dat Club Brugge nog steeds de forcing voert. Er zouden al aanbiedingen tot drie miljoen euro zijn geweigerd, maar Kalmar degradeerde wel in Zweden. Daar zou volgens Het Laatste Nieuws kunnen worden van geprofiteerd.