Na zijn C4 bij Antwerp wordt opnieuw om het ontslag van Brian Priske geroepen: "Als een bokser in de touwen"

Het is inmiddels van mei 2022 geleden dat Brian Priske ontslagen werd bij Antwerp. Met Sparta Praag en Feyenoord vond hij daarna nog wel mooie clubs om bij aan de slag te gaan.

Het kwam bij Antwerp niet tot een amicale scheiding. Op sportief vlak kon het volledige potentieel niet benut worden en er kwam ook nog een juridische slag van. Brian Priske kreeg gelijk voor het Arbeidshof, waardoor Antwerp hem nog eens 500 000 euro moest betalen. De Deen zou zijn trainerscarrière dus eerst verderzetten in Tsjechië en daarna in Nederland.

Momenteel is Priske nog trainer van Feyenoord, maar het is de vraag hoe lang dat kan blijven duren. Zaterdag geraakte Feyenoord niet verder dan 1-1 op bezoek bij het Willem II van Peter Maes, waardoor de Rotterdammers achterblijven met een 1 op 9. De landskampioen van 2023 staat pas vierde en voelt de hete adem van Twente in de nek.

Ontslag Priske geopperd in Nederlandse media

Na het het gelijkspel bij Willem II gaf Priske toe dat er een gebrek aan vechtlust is in zijn team. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Dennis Kranenburg van RTV Rijnmond en die legt de optie van een ontslag op tafel. "Priske toont veel zelfreflectie, maar dat werkt niet in zijn voordeel. Misschien is het beter om nu een rigoureuze beslissing te nemen en de pleister er in één keer af te trekken."

Naast de resultaten wordt dus ook zijn communicatie naar de buitenwereld als een probleem beschouwd. Brian Priske geeft een te neergeslagen indruk. "Hij leek op een bokser in de touwen. Priske weet simpelweg niet hoe hij de huidige problemen moet oplossen. Hij oogde aangeslagen en gaf toe dat hij geen antwoord heeft op de situatie."

Priske moet overlevingsdrang tonen

Anderzijds heeft het ook geen zin om de realiteit te ontkennen. De komende weken moeten duidelijk maken of Priske bij Feyenoord kan overleven.