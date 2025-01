Enorme verrassing! Radja Nainggolan heeft contract getekend bij... Challenger Pro League-club

Lokeren-Temse heeft een sensationele transfer afgerond met de komst van Radja Nainggolan. De 35-jarige middenvelder, met een indrukwekkend palmares in de Italiaanse Serie A en bij de Rode Duivels, zal tot het einde van het seizoen de rangen van de tweedeklasser versterken.

Na wekenlange onderhandelingen werd het akkoord dinsdagavond beklonken. Nainggolan traint straks al een eerste keer mee.

De Antwerpenaar speelde bijna 400 wedstrijden in de Serie A voor topclubs als AS Roma, Cagliari en Inter en droeg 30 keer het shirt van de Belgische nationale ploeg tijdens de gloriedagen van de Rode Duivels. Zijn ervaring en leiderschap worden van onschatbare waarde geacht voor een ploeg die momenteel vecht tegen degradatie.

De club staat momenteel slechts drie punten boven de degradatiezone in tweede klasse, met nog veertien wedstrijden te spelen.

De komst van Nainggolan is een teken dat Lokeren-Temse alles in het werk stelt om het tij te keren. Eerder deze week haalde de club al Daniel Perez, een beloftevolle speler van Club NXT, op huurbasis binnen. Met deze versterkingen wil Sporting in de komende weken een versnelling hoger schakelen en punten sprokkelen om zich te handhaven in de competitie.

Voor Nainggolan betekent deze transfer een terugkeer naar het Belgische voetbal, nadat hij eerder uitkwam voor Antwerp. Zijn tijd bij de Great Old bracht sportieve successen, maar ook de nodige controverse. Na zijn vertrek bij Antwerp en een korte passage bij SPAL in Italië, gaat hij dus een nieuwe uitdaging aan.