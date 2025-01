'Anderlecht probeert met miljoenenbod Feyenoord en andere clubs af te troeven'

RSC Anderlecht is nog steeds op zoek naar versterking op het middenveld, met een creatief profiel. Een miljoenenbod voor Cedric Hatenboer zou zijn afgewezen. Ook andere ploegen azen op de jongeling.

Volgens de Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad heeft RSC Anderlecht zijn oog laten vallen op Cedric Hatenboer, een centrale middenvelder van Excelsior Rotterdam. Het gaat om een eerder verdedigend profiel, die eerder als een 6 of 8 speelt in de Eredivisie.

Jonge middenvelder

Hatenboer is amper 19 jaar en heeft dit seizoen 14 wedstrijden gespeeld en daarin een doelpunt gescoord. Hij is opgeleid bij Feyenoord en Excelsior, en werd afgelopen zomer toegevoegd aan het A-team. Dit is dus zijn eerste volledige seizoen in de Nederlandse elite.

Cedric Hatenboer maakt indruk en heeft zich als basisspeler gevestigd, zozeer zelfs dat RSCA niet de enige geïnteresseerde club zou zijn. Ook FC Twente en Feyenoord zouden een oogje hebben op de jonge Nederlander. Maar Anderlecht zou al verder zijn gegaan en een bod hebben uitgebracht bij Excelsior.

Miljoenenbod afgewezen

Volgens AD zou paars-wit alvast 1,5 miljoen euro hebben geboden, een bedrag dat de directie van de Nederlandse club heeft afgewezen. Cedric Hatenboer wordt echter gewaardeerd op 500.000 euro op Transfermarkt en heeft een contract tot 'amper' juni 2026.

Het is afwachten of Anderlecht zal doordrukken voor de speler, die niet per se het profiel heeft van een kortetermijnversterking in het Lotto Park.