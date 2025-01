Héél opmerkelijke transfer in de maak: vorige zomer nog voor 22 miljoen uit JPL vertrokken, nu op weg om ploegmaat van Cristiano Ronaldo te worden

Victor Boniface, de Nigeriaanse spits die vorig jaar Union SG verliet voor 21,7 miljoen euro, maakt momenteel furore bij Bayer Leverkusen. Zijn indrukwekkende prestaties in de Bundesliga hebben de aandacht getrokken van de Saoedische topclub Al Nassr, die hem naar de Saudische Pro League wil halen.

Het zou betekenen dat Boniface teamgenoot wordt van niemand minder dan Cristiano Ronaldo, die bij Al Nassr speelt. Al Nassr heeft zijn vizier gericht op Boniface, aangezien de club op zoek is naar een vervanger voor de vertrekkende Anderson Talisca.

De Braziliaan staat op het punt om te vertrekken naar Fenerbahçe, waar hij zich bij de ploeg van José Mourinho zou voegen. Dit heeft de deur geopend voor Boniface, wiens prestaties bij Leverkusen hem tot een gewilde speler maken in de internationale markt.

De 24-jarige Boniface heeft zich dit seizoen bij Bayer Leverkusen bewezen en wordt nu geconfronteerd met een interessante aanbieding van Al Nassr. Het gerucht gaat dat de club bereid is om zijn salaris te verdubbelen, wat de interesse in hem alleen maar vergroot.

Volgens Sky Sports Germany zou Boniface al akkoord zijn gegaan met een verlenging van zijn contract bij Leverkusen tot 2029, met een salarisverhoging naar maar liefst 6 miljoen euro per jaar.

Dit nieuws komt op het moment dat Al Nassr zijn transfervoorstellen aan het voorbereiden is, en het lijkt erop dat de Nigeriaanse spits een lucratieve toekomst tegemoet gaat, of dat nu in Saudi-Arabië of Duitsland is.

Vanuit Belgisch perspectief is het opvallend hoe snel Boniface zich heeft opgewerkt, van Union SG naar de Bundesliga en nu mogelijk naar de Saoedische competitie.