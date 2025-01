Hoe zit het in het dossier Hatenboer voor Anderlecht? Enkel dit kan de jonge middenvelder nog overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft officieel een bod van 1,5 miljoen euro uitgebracht op Cedric Hatenboer, de 19-jarige defensieve middenvelder van Excelsior Rotterdam. De Nederlandse club, bekend om haar talentontwikkeling, heeft dit bod afgewezen.

Excelsior wil meer zien voor hun groeibriljant, die dit seizoen indruk maakte in de Eerste Divisie. De club staat in een sterke onderhandelingspositie dankzij de interesse van meerdere Europese clubs.

De transfer is echter meer dan een kwestie van geld. Hatenboer heeft aangegeven dat zijn voorkeur uitgaat naar een club in Nederland. dat biedt Feyenoord en PSV een voordeel in de onderhandelingen. Toch lijkt Feyenoord niet verder te gaan met hun interesse, waardoor PSV de grootste concurrent blijft voor Anderlecht.

Maar door een gebrek aan ruimte in de kern bij PSV deze winter, ziet Anderlecht mogelijk een kans om toe te slaan. Hatenboer heeft bij Anderlecht meer kans op speelgelegenheid dan bij de Eindhovenaren.

Hatenboer wordt geprezen om zijn spelinzicht en passing. Anderlecht kan hem de faciliteiten en begeleiding bieden die hem zouden kunnen helpen om de volgende stap in zijn carrière te zetten.

Excelsior heeft in het verleden spelers als Mats Wieffer en Jerdy Schouten naar de top gelanceerd, en een vergelijkbaar scenario lonkt voor Hatenboer. Met een contract tot 2026 en slechts vijftien wedstrijden in de Eerste Divisie op zijn naam, wordt verwacht dat hij een miljoenenbedrag zal opleveren. Anderlecht moet echter creatief zijn om de concurrentie af te troeven en hem te overtuigen voor een stap naar België.

Voor Hatenboer zelf draait de keuze om zijn toekomstige ontwikkeling. In een recent interview benadrukte hij dat hij klaar is voor een stap hogerop, maar dat een club in Nederland zijn voorkeur geniet.