Patro Eisden Maasmechelen veroorzaakt opnieuw commotie: Limburgers woedend na match tegen RSCA Futures

Bij de RSCA Futures keken ze verbaasd op na het gelijkspel tegen Patro Eisden Maasmechelen. De Limburgers waren de eersten die in hun nieuwe thuishaven Deinze kwamen spelen, maar dat was allesbehalve naar de zin van de ploeg van trainer Stijn Stijnen.

Het was vreemd. Na het 1-1-gelijkspel trokken de spelers van Patro Eisden meteen naar de kleedkamer en weigerden interviews te geven. Ook bij Anderlecht waren ze verbaasd, maar even later kwam de reden daarover naar boven: de bezoekers waren boos omwille van de infrastructuur waarin ze moesten spelen.

Ze vonden dat de accommodatie niet voldeed aan de vereisten van 1B. Volgens Patro waren er veiligheidsproblemen, zoals rondslingerende hekken en losse zitjes, wat leidde tot frustratie binnen de club.

Anderlecht, dat enkele weken geleden een regeling trof om in het stadion van het failliet gegane Deinze te spelen, viel uit de lucht. Volgens hen voldoet het stadion in Deinze aan alle wettelijke vereisten.

De infrastructuur werd zowel door de Pro League, de match delegate als de gemeente Deinze goedgekeurd. Ook de kleedkamers en het speelveld werden gevalideerd.

Het verhaal wordt nog vreemder, want Patro heeft intussen een akkoord om een tribune van Deinze naar Limburg te verhuizen. Deze verplaatsbare metalen constructie zal naar Maasmechelen worden verplaatst om de stadioncapaciteit uit te breiden en te voldoen aan de licentievoorwaarden van 1A.

Met deze tribune, die plaats biedt aan vierduizend toeschouwers, zal het Patro-stadion aan de vereiste capaciteit van achtduizend zitjes komen. De voorbereidingen voor de verhuis zijn al in volle gang. Het akkoord blijft dus ongewijzigd, ondanks de kritiek die Patro uitte op de veiligheid en staat van het stadion in Deinze.