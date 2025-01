Pep Guardiola looft Club Brugge en heeft opvallend compliment voor Rode Duivel

Nicky Hayen is ondanks de nederlaag trots op de prestatie van Club Brugge en de kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League. De coach van blauw-zwart sprak na de wedstrijd met Manchester City-coach Pep Guardiola, die de Bruggelingen prees voor hun sterke optreden.

De coach van Club Brugge moest wachten op het einde van de wedstrijd tussen Dinamo en Milan om te weten of zijn team zich zou kwalificeren. “We moesten toch zeven minuten wachten tot Dinamo klaar was, maar ik had er vertrouwen in", aldus Hayen in Het Nieuwsblad.

De trainer kon niet ontkennen dat Club Brugge zich dankzij het doelsaldo plaatste voor de volgende ronde. De 9-2 overwinning van Bayern München op Dinamo op de eerste speeldag had een cruciale rol gespeeld. “Ik moet Vincent Kompany nog bedanken, maar dat heb ik nog niet gedaan.”

Hayen sprak ook met Pep Guardiola, die Club Brugge prees voor hun prestatie. "Hij zei dat we een goede ploeg waren en feliciteerde ons. We hebben ons goed gepresenteerd", aldus Hayen.

Zijn collega Pep Guardiola was dan weer realistisch over de kansen van Manchester City in de Champions League. “Op dit moment zie ik ons niet in staat om de Champions League te winnen", gaf de City-coach toe.

Compliment voor Doku?

De City-coach keek echter ook vooruit naar de volgende ronde. “We zullen tegen Real Madrid of Bayern München spelen, dat zijn echt grote teams. Op dit moment zijn zij beter dan wij, maar dat kan over twee weken anders zijn, vooral als Jeremy Doku terug is", aldus Guardiola.