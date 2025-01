Pro League stelt vergadering over hervorming competitieformat uit en heeft daar goede reden voor

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op maandag 3 februari stond de Algemene Vergadering van de Pro League op de agenda. Die wordt echter een weekje uitgesteld.

De Algemene Vergadering van de Pro League is een weekje verschoven naar 10 februari. En daar hebben ze een goede reden voor, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Op 3 februari is er immers de laatste dag van de transferperiode en dat komt voor heel veel clubleiders enorm vervelend uit. Op de agenda staat onder andere de hervorming van het competitieformat. Dat punt wil niemand missen richting de toekomst.

Over bepaalde zaken lijkt er al de nodige consensus te zijn. Zeker de playdowns zouden voor nagenoeg iedereen mogen verdwijnen. Ook over de halvering van de punten moet gesproken worden.

Er liggen twee voorstellen op tafel. Eentje met zestien ploegen en play-offs met vier. De andere ploegen zouden in twee poules van zes verder spelen.

Het andere voorstel is gebaseerd op de Europese competities zoals die dit jaar gespeeld worden, zonder tegen iedereen thuis en uit te spelen in een eerste fase, maar wel in dezelfde rangschikking opgenomen worden.