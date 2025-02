De kassa rinkelt weer: 'OH Leuven vangt miljoenen voor winger"

OH Leuven staat op het punt een sterkhouder te verliezen die vrijdag nog beslissend was tegen KV Mechelen. Ignace Konan N'Dri zal naar Lecce trekken.

OH Leuven nam het vrijdagavond in eigen huis op tegen KV Mechelen. De thuisploeg won met 1-0 en doet een zeer goede zaak, waarmee het ook meteen over Malinwa sprong in de competitie.

Stefan Mitrovic maakte het verschil door het enige doelpunt te scoren van de partij, op aangeven van N'Dri. Voor hem zal het naar alle waarschijnlijkheid ook zijn laatste zijn voor OHL.

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt namelijk dat N'Dri gaat vertrekken. Zijn volgende club zou het Italiaanse US Lecce moeten worden.

De Serie A-club betaalt nog 1,5 miljoen euro (+ 500.000 euro aan bonussen) voor de Ivoriaanse winger. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt ook 1,5 miljoen.

N'Dri zal een contract tekenen tot juni 2028, zijn medische tests staan op zaterdag gepland, geen tijd te verliezen dus. OHL nam hem in de zomer van 2023 over van KAS Eupen. Sindsdien speelde hij 49 partijen voor de Leuvenaars.