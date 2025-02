Iedereen bij Antwerp stevig met de voeten op de grond gezet: "Wat enkele jaren geleden mogelijk is geweest, kan nu niet meer"

Antwerp staat in de top 5 en zit nog in de beker, maar is geen titelkandidaat zoals enkele jaren geleden. In welke mate wringt dat?

Het Laatste Nieuws polste bij Sven Jaecques wat hij vindt van het lopende seizoen. "We moeten niet onnozel doen. Omdat we geen Europees spelen, hebben we bewust de kern niet te breed gemaakt. Ook door financiële beperkingen. Wat er enkele jaren geleden bij Antwerp mogelijk is geweest, dat kan nu niet meer op dezelfde manier", zet hij iedereen met de voeten op de grond.

Antwerp moet tegenwoordig creatiever zijn. "Maar ons seizoen toe nog toe, ons gemiddelde spelniveau - waarbij we zeer goede, maar ook zeer slechte matchen hebben gespeeld -, stemt mij tevreden als je ziet dat we op drie punten van de derde plaats staan én in de halve finale van de beker zitten." Er is dus nog veel mogelijk.

De Roeck legt criticasters het zwijgen op

Dat wil zeggen dat Antwerp een goede keuze gemaakt heeft door De Roeck aan te trekken. "Een aantal mensen waren sceptisch toen we Jonas aanstelden. 'Is hij wel het juiste profiel om Van Bommel op te volgen?' Kijk, Van Bommel, opvolgen, na die dubbel, de Champions League en wéér een bekerfinale, is voor niemand een cadeau. Maar zonder grootspraak doet Jonas het goed. Hij heeft de criticasters wat doen zwijgen."

Al is het nog uitkijken of dat zo blijft. Jaecques hamert erop dat Europees voetbal halen een must is. "Het doet me élke dag pijn dat we met Antwerp geen Europees spelen. Dat blijft een smet." Dat vindt Jaecques erger dan een stapje te moeten terugzetten in de hiërarchie in België. "Dat anderhalf jaar, met die dubbel en die Champions League, dat was de uitzondering."

Minder budget bij Antwerp

Hij benadrukt dat Antwerp er niet klaar voor is om het nieuwe Club Brugge te worden. Ook omdat Paul Gheysens de geldkraan heeft dichtgedraaid. "Er is minder budget, ja, maar dat was een bewuste keuze. Het is nooit de bedoeling geweest om te blijven leven op een artificiële manier. Dat diende alleen om een snelle doorstart te kunnen maken."