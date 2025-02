Johan Boskamp onthult op wie hij allemaal gestemd heeft voor de Gouden Schoen: "Zonder hen was Club Brugge al bijna zeker van de titel"

De Gouden Schoen wordt binnen enkele dagen uitgereikt. Johan Boskamp vertelde op wie hij allemaal gestemd heeft.

Wie volgt Toby Alderweireld op als Gouden Schoen? Het lijkt er meer en meer op dat Hans Vanaken zijn derde gaat winnen binnen een paar dagen.

De middenvelder van Club Brugge wordt als duidelijke favoriet gezien om de prijs opnieuw mee naar huis te nemen. Johan Boskamp denkt daar niet anders over. Hij vertelde op wie hij gestemd heeft.

"Op Hansie natuurlijk", vertelde Boskamp bij Het Belang van Limburg. "En Mignolet op twee. Bij de beloften heb ik op Stroeykens en Karetsas gestemd", gaat hij verder.

"En als beste Belg in het buitenland op Sels en Fofana. Alleen bij de coaches heb ik niet op een Belg gestemd. Thorsten Fink is daar mijn favorietje", geeft hij nog mee.

Fink maakte vorige zomer de overstap van STVV naar KRC Genk, en die is heel vlot verlopen. "Omdat hij STVV zo leuk liet voetballen en nu de enige is die Club Brugge het vuur aan de schenen kan leggen. Want zonder Genk was Club Brugge nu al bijna zeker van de titel."