Reus zet waanzinnige cijfers neer, maar heeft één grote droom waar Beveren-supporters zich in kunnen vinden

Beau Reus is dit seizoen een rots in de branding bij SK Beveren. De Nederlandse doelman hield al negen keer de nul en is daarmee een van de sterkhouders in de defensie van geel-blauw.

Met slechts vijftien tegendoelpunten en negen clean sheets heeft SK Beveren de beste verdediging van de reeks. De organisatie achterin staat als een huis en in de laatste acht wedstrijden kreeg de ploeg amper vier tegengoals binnen.

Reus is blij met zijn persoonlijke statistieken, maar het collectieve resultaat blijft voor hem belangrijker. “Het is leuk om de nul te houden, maar ik win liever met 3-2 dan een 0-0 gelijkspel", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

“Dries Wuytens, Jakov Filipovic en Alexander Corryn spelen al jaren samen, dat merk je", zegt Reus. “En met Laurent Jans hebben we een ervaren speler erbij. Dat maakt ons verdedigend sterk.”

Dromen en ambities

Afgelopen zomer leek Reus even op weg naar een andere club, maar uiteindelijk bleef hij bij Beveren. “Ik wilde een volgende stap zetten en had daar gesprekken over met het management", blikt hij terug. “Toen veranderde het bestuur en besloot ik te blijven. In het begin had ik het er moeilijk mee, maar ik weet wat ik hier heb. Beveren is een mooie club en ik ben hier gelukkig.”

Reus blijft ambitieus en droomt van een carrière op het hoogste niveau. “Mijn ultieme droom is promotie met Beveren. Op lange termijn hoop ik ooit in een topcompetitie te spelen en misschien zelfs het Nederlands elftal te halen."