Toby Alderweireld gaat nog eens heel goed moeten nadenken: "Ik heb de stiekeme hoop om hier mijn werk verder te zetten"

Toby Alderweireld zal na dit seizoen stoppen als voetballer. Hij sluit zijn carrière af bij Antwerp, maar zou graag op een andere manier bij de club willen blijven.

Toby Alderweireld heeft al een heel mooie carrière gehad. In 2022 keerde hij terug naar België, om bij The Great Old te gaan voetballen. Daar realiseerde hij al fantastische dingen.

Afgelopen jaar won hij de Gouden Schoen, terwijl de verdediger ook al 'den Dubbel' had gewonnen met Antwerp. Hij denkt nog na over zijn toekomst, want behouden een grote verrassing stopt hij na dit seizoen als speler.

"Niet om te slijmen, maar iedereen weet dat ik echt verliefd ben geworden op deze club. Ik heb dan ook de stiekeme hoop om hier mijn werk verder te zetten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

In ieder geval wordt de voormalige Rode Duivel geen coach. "Nee, want dat ben je een passant. Ik heb mijn familie bovendien beloofd dat we in Antwerpen blijven wonen. En als trainer zou ik weer de beste willen worden en dan kan je niet rond de kathedraal blijven hangen. Maar ik kan wel wel op een andere manier van waarde zijn voor deze club."

"Een voetbaltechnische functie kan voor mij, maar het voordeel is dat ik bijvoorbeeld ook de sponsors intussen ken en met de fans een heel goeie connectie heb. Ik kan dus overal wel een bijdrage leveren", besluit Alderweireld. Hij zal in ieder geval nog eens goed moeten nadenken over wat hij het liefst wil doen in de toekomst.